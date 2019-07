Glückspilz gewinnt auf A22 mit einem Rubbellos 1 Million Euro

Gekauft wurde das Glücklos demnach in der Autobahnraststätte Paganella est, also auf der Nordspur der A22 in der Nähe von Lavis.

Die Inhaberin der Verkaufsstelle kann sich laut „L'Adige online“ nicht daran erinnern, wer das Gewinnerlos gekauft hat. Wenn sie selber so viel Geld gewinnen würde, würde sie einen Teil des Geldes in Verbesserungen des Betriebes stecken, aber auch sich und ihrer Familie einige schöne Momente gönnen, wie etwa einen Urlaub in Santo Domingo oder in Schottland.

Laut der Rubbellos-Betreibergesellschaft Lottomatica wurden seit Jahresbeginn auf dem gesamten Staatsgebiet dank den „Gratta e vinci“-Losen 3,4 Milliarden Euro an Gewinnen verteilt.

stol/ds