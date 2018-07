Gorillaz-Sänger noch im Krankenhaus

“Del ist immer noch im Krankenhaus in Roskilde„, sagte er. “Er kommt wieder in Ordnung.„ Der Rapper mit dem Künstlernamen Del the Funkee Homosapien war in der Nacht zum Sonntag beim Abschlusskonzert von der Hauptbühne gefallen. (STOL hat berichtet)

Albarn berichtete, er habe nach dem Sturz zunächst gedacht, Del würde einfach wieder aufstehen und den Song zu Ende bringen. Immerhin hätten 80.000 Menschen zugeschaut. “Ich dachte, er sei in Ordnung. Aber das war er wirklich nicht„, sagte Albarn. “Ich sehe es immer wieder in meinem Kopf. Er erholt sich, er wird wieder.„

dpa