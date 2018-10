Gute Nacht, kleines Kätzchen!

Klein-Mieze reibt sich an der Decke und kuschelt sich mehrmals in die Kissen. - Foto: Screenshot/Facebook

Hach, da will man sich in die Federn kuscheln und dann weiß man keine angenehme Schlafposition! Klein-Mieze reibt sich an der Decke und kuschelt sich mehrmals in die Kissen, bis die Position endlich passt.

Gute Nacht!

stol