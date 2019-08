Heino will bis zum Umfallen weiter singen

„Ich sage jetzt einfach: Ich singe weiter, bis ich umfalle oder mich keiner mehr hören will. Und darauf kann man mich jetzt gern festnageln“, sagte er der „Bild“-Zeitung.

Vor einem Jahr habe er wirklich geglaubt, dass es Zeit wäre, langsam aufzuhören. „Doch weil meine Tour so erfolgreich war, kamen immer neue Anfragen rein. Und die will ich nicht absagen, so lange es mir noch gut geht“, sagte er. Bereits kurz nach Ende seiner Abschiedstournee hatte sich Heino Anfang April wankelmütig gezeigt und gesagt, er habe vergangenes Jahr wohl voreilig gesagt, er höre auf. Künftig wolle er weiter auf Veranstaltungen und Betriebsfesten singen.

