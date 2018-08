Iggy Pop: Früher Drogen genommen, aber nie Viagra

Mittlerweile trinke er vor dem Essen einen Wein, um runterzukommen. Außerdem sei er auf Weißwein umgestiegen, da der nicht so in den Kopf steige. Um sich fit zu halten, setzt Iggy Pop seit über zwanzig Jahren auf Qigong. „In meinen 40ern ging es mir ziemlich schlecht“, sagte der Punker mit Kult-Status, der Teil der Band „The Stooges“ war und in den 1960ern und 1970ern ausgefallene Bühnenshows ablieferte.

So robbte er nackt durch Glassplitter oder schmierte sich mit Erdnussbutter voll.

dpa