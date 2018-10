Insekten zum Knabbern

In Kambodscha oder Thailand etwa gibt es geröstete Heuschrecken als schnellen Snack an der Straßenecke. In Brasilien schwört ein Stamm auf eine bestimmte Art der BlattschneiderAmeise.

Doch wie schaut es in Europa aus? Auch dort kommen die tierischen Snacks so langsam in Mode und sind bereits in einigen Supermärkten zu erhalten. In folgendem Beitrag von Servus TV gibt es ein erstes Fazit von Testessern.

stol