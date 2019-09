Jamie Oliver will kein Veganer werden

Am Montag (2. September) ist zwar sein erstes vegetarisches Kochbuch auf Deutsch erschienen, aber ein veganes wird dem wohl nicht folgen. Er sei und bleibe Fleischesser, sagte der britische Fernsehkoch der Deutschen Presse-Agentur in London. „Ich könnte vielleicht zwei Wochen vegan sein, aber dann würde ich über eine Wurst herfallen. Eine Wurst aus Biofleisch wohlgemerkt.“ Seine Devise sei: „Wir müssen zurück in die Zeit unserer Großväter. Die haben Fleisch gegessen, ja, aber einmal in der Woche und nicht industriell verarbeitet.“ Mit einer weltweiten Gesamtauflage von 45 Millionen ist Oliver der erfolgreichste britische Sachbuchautor.

apa/dpa