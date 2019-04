Jetzt doch: Kanye West tritt beim Coachella-Festival auf

Der Musiker werde am zweiten Wochenende des Festivals seinen „Sunday Service“ aufführen, eine Art musikalischen Gottesdienst, gaben die Veranstalter am Sonntag (Ortszeit) bekannt. Diesen veranstalten West und Ehefrau Kim Kardashian (38) seit Anfang des Jahres. Zuvor hatte der Rapper Medienberichten zufolge eine geplante Teilnahme abgesagt, da er sich mit den Machern nicht auf die Größe der Bühne habe einigen können. Das Musikfestival findet an zwei April-Wochenenden im kalifornischen Indio statt, rund 150 Künstler treten auf.

dpa