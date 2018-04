Jodelnder Elfjähriger bekommt Plattenvertrag in den USA

Loading the player...

Jetzt arbeitet der Blondschopf an einem Musikvideo für die Single. Ramsey war Ende März schlagartig berühmt geworden: Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte den Burschen, wie er in Harrisburg im US-Bundesstaat Illinois in einem Supermarkt sang und jodelte.

Das Video wurde zum Hit und millionenfach angeklickt. Später wurde er auf das berühmte Musikfestival Coachella in Kalifornien eingeladen und sang auf der wichtigsten Country-Bühne des Landes, dem Grand Ole Opry in Nashville.

apa/afp