Joko und Klaas schicken neue Teams zum „Duell um die Welt“

Am Samstag, 31. August (20.15 Uhr) starten die neuen Folgen ihrer ProSieben-Show „Das Duell um die Welt“. Dabei schicken die beiden Entertainer ihre Teams um den ganzen Globus – von Taiwan über Russland bis nach Mexiko, wie der Sender am Montag mitteilte. Dort treten diesmal zum Beispiel Tokio Hotel, Charlotte Roche, Sophia Thomalla, Paul Janke, Max Giesinger, Mario Basler, H.P. Baxxter und Thorsten Legat gegeneinander an und sammeln Länderpunkte. Die Moderation übernimmt Jeannine Michaelsen. Die Show ist live auf ProSieben und auf der senderübergreifenden Plattform Joyn zu sehen.

dpa