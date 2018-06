Junggesellenabschied löst großen Polizeieinsatz aus

Am Freitag haben mehrere maskierte Männer einen Mann aus einem Haus in Schloß Holte-Stukenbrock getragen und in einen Transporter geladen. Sie seien dann mit überhöhter Geschwindigkeit weggefahren, teilte die Polizei am Montag zu dem Vorfall mit. Zeugen glaubten an eine Entführung und riefen die Polizei. Auf der Suche nach dem vermeintlichen Opfer, wurden mehrere Polizeifahrzeuge und ein Hubschrauber eingesetzt.

Männer waren überrascht

Wenig später fanden die Einsatzkräfte das Fahrzeug auf der Autobahn 33. Dort stellte sich heraus, dass es sich bei der „Entführung“ um den Auftakt eines Junggesellenabschieds handelte. „Die Männer waren sichtlich überrascht, als sie von der Polizei angehalten wurden, und waren sich über das Ausmaß ihres Handelns nicht bewusst“, sagte eine Polizeisprecherin. Wer für die Kosten des Polizeieinsatzes aufkommt, werde noch geprüft.

dpa