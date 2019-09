„Jurassic Park“-Stars treten im neuen Film wieder gemeinsam auf

Das teilte Regisseur Colin Trevorrow auf einem Fantreffen mit, wie mehrere Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Der Actionfilm über die Erschaffung von Dinosauriern in einem Freizeitpark kam erstmals 1993 auf die Leinwand und basiert auf einem Roman von Michael Crichton. Es folgten 2 weitere Teile, bevor die Reihe 2015 mit „Jurassic World“ und Chris Pratt in der Hauptrolle fortgeführt wurde. Auch hier ist eine Trilogie geplant.

Neill, Dern und Goldblum hatten zwar immer wieder Gastauftritte in der Filmreihe, waren aber nach dem Originalfilm nie mehr zusammen zu sehen. „Ich liebe jeden 'Jurassic World'-Film und jetzt das?“, freute sich Schauspielerin Reese Witherspoon auf Twitter. „Kann ich schon Tickets kaufen?“ Die Dreharbeiten für „Jurassic World 3“ sollen Medienberichten zufolge Anfang nächsten Jahres beginnen. Dern erklärte in einem Video, der Film komme 2021 in die Kinos.

apa/dpa