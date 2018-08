Kätzchen „Dala“ gefangen im Tornetz

Kätzchen „Dala“ verfing sich im Garten eines Einfamilienhauses in Stumm in einem Tornetz. - Foto: Zoom.Tirol

Kätzchen „Dala“ verfing sich im Garten eines Einfamilienhauses in Stumm in einem Tornetz. Das Tier sei sehr aggressiv gewesen, was die Befreiung erschwerte. Einer der Wehrmänner verletzte sich dabei leicht.

Schlussendlich wurde das Tierchen doch befreit und flüchtete ohne Dank.

