Kardinal Woelki: „Helene Fischer hat recht“

Kardinal Rainer Woelki hat in einem Radiobeitrag einen Liedtitel von Helene Fischer zitiert. - Foto: APA/AFP

„Helene Fischer, die hat recht, wenn sie in einem ihrer großen Hits singt: ‚Niemand ist fehlerfrei!‘“, sagte der 62 Jahre alte Erzbischof am Sonntag in einem Beitrag für das Domradio.

Wichtig sei, dass man aus seinen Fehlern lerne. Voraussetzung dafür sei, sich zunächst einmal ehrlich einzugestehen, dass man etwas falsch gemacht habe. „Wer nach dem Zerbrechen einer Freundschaft oder einer Partnerschaft nur die halbe Wahrheit sagt, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn das zerstörte Vertrauen endgültig im Eimer ist.“

dpa