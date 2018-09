Maradonas älteste Tochter erwartet ein Mädchen

Begleitet wurde die Nachricht von einem Foto, auf dem Dalmas Ehemann, der Wirtschaftswissenschafter und ehemalige Rugbyspieler Andres Caldarelli, ihr den Bauch küsst, während sie verschmitzt in die Kamera lächelt. Das Paar hat im März geheiratet.

„Und auf einmal kommt der Tag, an dem Dir nichts mehr wehtut und Du nur noch sehr glücklich bist!“, so die werdende Mutter weiter. Einzelheiten etwa über den Geburtstermin gab sie in der Instagram-Nachricht nicht bekannt.

Maradona wurde 1986 mit Argentiniens Fußball-Nationalelf Weltmeister. Aus der Ehe mit Claudia Villafane ging neben Dalma eine 2. Tochter, Gianinna, hervor. Sie machte Maradona mit der Geburt ihres Sohnes Benjamin bereits zum Großvater. Maradona hat zudem 3 weitere Kinder aus anderen Beziehungen.

