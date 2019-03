Marianne bringt Michael seit 45 Jahren täglich Frühstück ans Bett

Tägliches Reden sei für sie ein Geheimnis einer gelungenen Beziehung. „Wir reden viel miteinander – bestimmt jeden Tag eine halbe Stunde.“

Michael Hartl sieht das Erfolgsrezept eher in diplomatischen Fähigkeiten: Es klappe, „weil wir kompromissfähig sind“. Das Volksmusik-Duo ist seit mehr als 45 Jahren zusammen – und steht fast genauso lang gemeinsam auf der Bühne. „Wir könnten bald ins Guinness-Buch der Rekorde kommen“, meinte Michael Hartl, der am 18. März 70 Jahre alt wird. Für viele Menschen seien er und seine Frau mit ihrer guten Beziehung auch ein Vorbild. „Es gibt eine Menge Briefe, in denen uns Menschen schreiben: Danke, dass es Sie gibt.“ Dankbar sind auch die beiden selbst: Sie hätten im Leben wirklich „Schwein gehabt“.

apa/dpa