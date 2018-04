Meghan Markle feiert TV-Abschied mit Hochzeit

In der Abschlussfolge der siebten Staffel, die am Mittwochabend (Ortszeit) in den USA ausgestrahlt wurde, heiratete Markles Charakter Rachel ihren Verlobten Mike (gespielt von Patrick J. Adams) im weißen Brautkleid. Die Verlobte von Prinz Harry hatte angekündigt, mit der Schauspielerei aufzuhören, um sich voll und ganz ihren neuen Aufgaben im britischen Königshaus zu widmen.

Die royale Hochzeit findet am 19. Mai in London statt.

dpa