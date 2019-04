Michael Phelps wird zum dritten Mal Vater

„#3 ist auf dem Weg. Ich kann es nicht erwarten, die Reise zu sehen, die uns erwartet“, schrieb der US-Schwimmer am Montag auf Instagram. Dazu postete er ein Foto von seinen Söhnen in einer Art Golf-Caddy, an dem eine aufblasbare Buchstabenkette mit dem Wort „Baby“ hängt.

Phelps ist seit drei Jahren mit dem Model Nicole Johnson (33) verheiratet, die 2010 zur „Miss Kalifornien“ gewählt wurde. Ihre beiden Söhne Boomer Robert und Beckett Richard sind ein und zwei Jahre alt. Der 33-Jährige beendete nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 seine Karriere – er gewann 23 olympische Goldmedaillen.

dpa