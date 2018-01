Mit Papa im TV: Bub unterbricht Live-Interview

Der katarische Sender sprach am Montag mit dem US-Filmhistoriker Daniel Smith-Rowsey über die Anti-Sexismus-Proteste der Stars bei den Golden Globes, als das Kleinkind plötzlich von hinten ins Bild lachte.

Smith-Rowsey entschuldigte sich für die Störung, doch Moderator Sohail Rahman blieb locker. „Er kann reinkommen... kein Problem. Daniel, wir haben gerne auch Kinder in der Sendung“, sagte er. Begeistert blieb der Kleine und präsentierte sein Spielzeugauto. Der Sender teilte das Video seines „BBC-Moments“ auf Twitter.

Bei einem Live-Interview der britischen BBC mit dem Südkorea-Experten Robert Kelly vergangenes Jahr waren dessen Kinder in sein Arbeitszimmer gerannt. Das Video ging um die Welt.

In einem Tweet bedankte sich Smith-Rowsey bei Al-Dschasira. „Die Tür sollte abgeschlossen sein!“, schrieb er. Aber vielleicht sei es gut, bei all diesen ernsten Themen die Atmosphäre etwas aufzulockern.

apa/dpa