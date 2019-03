Nadja Uhl: Ständige Drogenangebote in Berlin

„Ich habe jahrelang im Berliner Stadteil Wedding gewohnt. Als 25-jährige Frau wurde ich dort nie angesprochen, ob ich Drogen kaufen will“, sagte Uhl der „Bild“-Zeitung. „Jetzt bin ich 46 und wurde bei den Dreharbeiten dort ständig angequatscht, ob ich Drogen kaufen will oder sonst was brauche.“ Für die Arbeit zu dem ZDF-Film „Gegen die Angst“ über kriminelle Clans kehrte sie in den Wedding zurück.

dpa