„Neo Magazin Royale“ zurück aus der Sommerpause

An diesem Donnerstag um 22.15 Uhr auf ZDFneo ist laut Mitteilung der Entertainer und Moderator Aurel Mertz zu Gast. Der Comedian ist neuerdings in einer öffentlich-rechtlichen Sitcom zu sehen: Funk, das digitale Jugendangebot von ARD und ZDF, zeigt die Abenteuer von Aurel allerdings beim sozialen Netzwerk Instagram.

ZDFneo setzte als Ferienvertretung Böhmermanns Laura Karasek in die Spur mit der Talkshow „Zart am Limit“. Im Vorfeld hatte sie selbstbewusst gescherzt: „Nächsten Sommer macht Böhmermann meine Vertretung, wie wär's denn damit?“ Allerdings steht die Zukunft ihres Formats noch in den Sternen.

