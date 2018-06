Neue Stationen der Pariser Metro werden nach Frauen benannt

Der auffällige Mangel an Frauennamen hatte bereits zu Diskussionen geführt. Bislang sind lediglich vier Stationen des Metronetzes nach Frauen benannt – von mehr als 300 Stationen insgesamt.

Erst im Mai wurde die Station Europe im Nordwesten von Paris in Europe-Simone Veil umbenannt – zu Ehren der ehemaligen Europaparlamentspräsidentin und Holocaust-Überlebenden. Zum Weltfrauentag 2017 hatte das Staatssekretariat für Gleichstellung eine alternative Metrokarte veröffentlicht, auf der 100 Stationen die Namen berühmter Frauen tragen.

Die zwei neuen Stationen Bagneux-Lucie Aubrac und Barbara sollen 2021 in den südlichen Vororten Bagneux und Montrouge in Betrieb gehen, an einer Verlängerung der bestehenden Linie 4. Die Namen wurden in einer Onlineumfrage mit fast 30.000 Teilnehmern ausgewählt.

dpa