New York Times verwechselt Notre Dame mit Kölner Dom

Auf ihrer Facebookseite postete die NYT ein Video, das die schrecklichen Ereignisse im Herzen von Paris zusammenfasste. Doch schnell wurde klar: Die Kirche in der Anfangssequenz des Videos ist nicht Notre Dame, sondern zeigte irrtümlicherweise den Kölner Dom.

Die peinliche Verwechslung blieb nicht lange unbemerkt. Vielen Facebook-Lesern fiel der Fauxpas auf. So kommentierte etwa ein User aus Deutschland: „Der Kölner Dom ist unversehrt, soviel ich weiß.“ „Für uns Amerikaner sieht ja jede Kathedrale gleich aus“, reagierte darauf ein anderer Leser.

„Nobody is perfect“, aber doch ist der Fehler für eine so renommierte Redaktion wie jene der New York Times doch etwas peinlich. Der Post wurde mittlerweile (leider) gelöscht.

stol