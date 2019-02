Niederländische Königsfamilie beginnt Skiurlaub in Österreich

König Willem-Alexander (51) und Königin Maxima (47) posierten am Montag mit ihren Töchtern Prinzessin Catharina-Amalia (15), Prinzessin Alexia (13) und Prinzessin Ariane (11) vor zahlreichen Fotografen, ehe es auf die Pisten ging. Ebenfalls in die Kameras lächelte Prinzessin Beatrix, die Mutter des Königs. Die 81-Jährige hatte im April 2013 als Königin abgedankt. Die niederländische Königsfamilie kommt seit 1959 jährlich zum Skifahren nach Lech. Üblicherweise bleibt sie rund zwei Wochen in Österreich.

dpa