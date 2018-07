Otto Waalkes legendäres Nachrichten-Interview

Otto Waalkes' Auftritt in der ORF-Nachrichtensendung „ZiB 2“ aus dem Jahr 1997 ist vielen in bleibender Erinnerung geblieben. - Foto: APA/DPA

Es gibt nicht so viele Fernsehinterviews, die in Erinnerung bleiben: Otto Waalkes' Auftritt in der ORF-Nachrichtensendung „ZiB 2“ aus dem Jahr 1997 aber ganz bestimmt.

Der deutsche Komiker war anlässlich einer Promotionstour in Wien und zu Gast bei ZiB 2-Moderatorin Ingrid Thurnher, die er als "Frau Turnschuh" ansprach, umarmte, sich dann verabschiedete, um auch noch unter dem Tisch weiter zu blödeln. Und die Moderatorin? Sie reagierte souverän, machte mit und ließ Otto gewähren.

Nun 21 Jahre später trafen die Beiden wieder aufeinander.

stol