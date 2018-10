Papst Pius XII. soll Laurel und Hardy empfangen haben

Gemma äußerte sich am Donnerstag bei der Vorstellung einer Doppelbiografie der Schauspieler in Pordenone. Stan Laurel lebte 1950 in fünfter Ehe, Oliver Hardy war zum dritten Mal verheiratet und darüber hinaus Mitglied der Freimaurer.

Laut Gemma fand Pius XII. (1939-1958) nichtsdestoweniger Vergnügen an den Komikern und ließ sich deren Slapstick-Filme einmal monatlich vorführen. Deshalb habe der Papst „um jeden Preis” eine Privataudienz mit Laurel und Hardy anlässlich ihres Italienbesuchs gewünscht.

Von der Begegnung gebe es allerdings kein einziges Foto und keine Aufzeichnung in den vatikanischen Archiven.

apa