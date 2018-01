Party über den Wolken lockt mit mehreren Minuten Schwerelosigkeit

Veranstalter Big City Beats hat insgesamt 20 Tickets verlost, mit an Bord sind zudem drei Elektro- und House-DJs sowie zwei ESA-Astronauten. Das Ereignis mit dem Namen „World Club Dome Zero Gravity“ sei weltweit der erste Club in Schwerelosigkeit, erklärte der Veranstalter am Dienstag.

Die Phasen, in denen Partygäste und DJs schwerelos schweben können, sollen den Angaben zufolge mit insgesamt 15 Parabelflügen erzeugt werden. Das achterbahnartige Flugmanöver wird auch zum Training von Astronauten eingesetzt, es entstehen pro Parabel mehrere Sekunden Schwerelosigkeit.

Insgesamt soll der Party-Flug mit dem Airbus A 310 eineinhalb Stunden dauern. Eine Teilnahme an solchen Flügen gibt es auch bei speziellen Veranstaltern zu kaufen, sie kosten mehrere Tausend Euro.

Mehr als 30 000 Bewerber habe es weltweit für die Tickets gegeben, von jedem Kontinent wurden Gäste ausgewählt. Sie waren aufgefordert, in einem 20-sekündigen Video zu erklären, warum gerade sie bei der Party über den Wolken dabei sein sollten. Die 18- bis 33-jährigen Gewinner kämen unter anderem aus den USA, Brasilien, Marokko, Spanien, Asien und Australien, teilte der Veranstalter mit.

dpa