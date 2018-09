Peter Farellys „Green Book“ gewinnt beim Filmfest in Toronto

Wie TIFF-Co-Chef Cameron Bailey am Sonntagnachmittag bei der Preisverleihung weiter bekanntgab, ging der zweite Platz an „If Beale Street Could Talk“ von Regisseur Barry Jenkins („Moonlight“).

„Green Book“ erzählt die Geschichte des italienisch-amerikanischen Türstehers Tony Lip (Mortensen), der in den sechziger Jahren einen Job als Chauffeur des schwarzen Jazz-Pianisten Don Shirley (Ali) annimmt. Tony soll den Musiker für eine Konzertreihe von New York durch die amerikanischen Südstaaten fahren.

Bei dem zehntägigen Festival wurden dieses Jahr 342 Filme gezeigt, darunter 29 deutsche Beiträge und Koproduktionen.

Unter anderem hatten die deutschen Filme „Das schönste Paar“ von Regisseur Sven Taddicken und Carolina Hellsgards „Endzeit“ in Toronto Weltpremiere.

dpa