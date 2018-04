Insgesamt 11 Wettkampf-Kategorien gibt es bei der Pizza-WM, darunter schnellste Pizza, größte Pizza und glutenfreie Pizza. Die Teilnehmer werden hinsichtlich der Vorbereitung, Geschmack und der Beschaffenheit des Teiges bewertet.

400 Teilnehmer treten in der Kategorie „Klassisch” an. Der Belag darf frei gewählt werden. Auch die akrobatische Leistung beim Backen, wie etwa das geschickte In-die-Luft-Schleudern, werde belohnt, hieß es. Organisiert wird die Pizza-Weltmeisterschaft in Parma von der Fachzeitschrift „Pizza e pasta italiana”.

apa