Popstar Ed Sheeran wird seine Freundin heiraten

Im vergangenen Jahr hatte Sheeran der „Sunday Times“ über seine Liebe zu Seaborn gesagt: „Es ist unglaublich, berühmte Leute zu treffen. Aber das ist nicht das Leben. Das ist nicht die Wirklichkeit. Eines Tages wird das enden. Und ich weiß, dass Cherry der eine Mensch ist, der bleiben wird.“

Der mehrfache Grammy-Gewinner Sheeran ist einer der erfolgreichsten Musiker der Gegenwart. Er war jahrelang auf der Straße und in Bars aufgetreten, bevor ihm 2014 mit seiner Ballade „Thinking Out Loud“ der internationale Durchbruch gelang. Sein Album „Divide“ wurde im vergangenen Jahr am Tag seiner Veröffentlichung im Musikstreamingdienst Spotify 57 Millionen Mal abgespielt – und damit fast doppelt so oft wie das Album des bisherigen Rekordhalters, „Starboy“ des kanadischen R&B-Musikers The Weeknd.

apa/afp