Prinz Charles besucht Deutschland

In der deutschen Hauptstadt trifft sich der Thronfolger mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Am Brandenburger Tor wollen sie sich am Nachmittag der Öffentlichkeit zeigen. Der britische Botschafter in Berlin empfängt Charles und Camilla am Abend zur Queen“s Birthday Party, einem jährlichen Empfang.

Das politisch bestimmende Thema in Großbritannien – das Ringen um den Brexit – dürfte bei den Gesprächen in Deutschland nur angerissen werden. Der Brexit sei natürlich „Teil des Kontexts“, inhaltlich spiele das Thema beim Besuch aber „keine große Rolle“, hatte der britische Botschafter, Sir Sebastian Wood, erklärt. Die Reise des Thronfolgers werde vor allem im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen. Charles ist auch Umweltschützer und Biobauer.

Prinz Harry und Frau Meghan sind Eltern eines Sohnes

Am Montagmorgen war in London der Sohn von Prinz Harry (34) und seiner Frau Meghan (37) zur Welt gekommen. Vermutlich am Mittwoch werde er der Öffentlichkeit vorgestellt, berichtete der stolze Vater wenige Stunden nach der Geburt seines ersten Kindes. Das knapp 3,3 Kilogramm schwere Kind von Harry und Meghan steht an siebter Stelle in der Thronfolge – direkt nach seinem Vater. Welchen Namen das Baby bekommen wird, ist noch nicht bekannt. In Wettbüros wurde am häufigsten auf Arthur, Philip, Albert, Alexander und James getippt.

Meghans Mutter ist aus den USA angereist, um die kleine Familie zu unterstützen. Wer auf Dauer bei der Erziehung des Kindes hilft, ist unklar.

