Robbie Williams macht Laufsteg zur Bühne

In einem paillettenbestickten schwarzen Kilt und passendem Jackett, was Williams jedoch kurz nach Beginn ablegte, machte der britische Musiker den Laufsteg am Donnerstagabend zu seiner Bühne – das Publikum feierte mit ihm bis in den tiefen Abend hinein.

Zuvor begrüßte er Gastgeber und Stardesigner Armani (84) mit den Worten: „Der Mann ist eine Legende“. Er hatte auf der Modewoche seine Emporio-Armani-Kollektion für die Saison Frühjahr/Sommer 2019 vorgestellt.

dpa