Robbie Williams und Ayda Field zum dritten Mal Eltern

„Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist noch eine kleine Hand“, schrieb sie. Die Schauspielerin postete dazu ein Foto, das ihre eigenen Hände zeigt, die von Williams und von drei Kindern. Das Paar habe die Pläne nicht öffentlich gemacht, da es „ein sehr langer und schwieriger Weg“ gewesen sei, so Field weiter.

Die Kleine sei biologisch ihre Tochter und die ihres Mannes. „Wir sind überglücklich, dass wir dieses wunderschöne kleine Mädchen in unserem Leben haben und so gesegnet, dass wir in einer Welt leben, in der dies möglich ist.“

