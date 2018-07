Sänger Sam Smith trägt seit seiner Kindheit gern Frauenkleider

Ob er Männer- oder Frauenkleidung trägt, entscheidet Smith nach eigenen Worten schon immer spontan – „je nachdem, ob ich mich gerade besonders männlich oder besonders weiblich fühle“. Seine Eltern waren davon nicht immer begeistert. „Die fanden das nicht besonders hübsch. (...) Trotzdem haben sie gesagt: „Wenn du das schön findest, Sam, dann unterstützen wir dich!“, sagte Smith. „Bei uns durfte auch jeder einfach machen, was er gern mochte.“

Der Grammy-Preisträger Smith nutzt seine Bekanntheit mittlerweile, um öffentlich über Themen wie Cross-Dressing – also Männer in Frauenkleidung und Frauen in sehr männlicher Montur – zu sprechen: „Weil ich gemerkt habe, dass ich damit viele Menschen erreiche. Weil ich berühmt bin, sehen mich viele, wenn ich als Frau unterwegs bin, und reden darüber. Das ist gut!“

dpa