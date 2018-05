Schnuffeltuch für Astronauten

Den Helm abnehmen und kurz mal kratzen – das geht ja schlecht im All oder auf dem Mars. Grömer weiß nun, was hilft: ein Schnuffeltuch, eingebaut in die Unterseite des Helms.

Für das Österreichische Weltraum Forum hat er in Zusammenarbeit mit dem Sultanat Oman im Februar als „Kommandant“ mehrere Wochen lang eine Mars-Mission in der Wüste simuliert. Dafür entstand eine kleine Raumstation inmitten von Sand, Geröll und Staub. In völliger Isolation arbeitete dort ein 15-köpfiges internationales Team. Sechs „Analog-Astronauten“ verließen die Station in rund 50 Kilo schweren Raumanzügen für Experimente.

Die „Crew“ testete unter anderem ein aufblasbares Gewächshaus, die zeitversetzte Kommunikation mit der „Erde“ und Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Die Mars-Simulation mit dem Namen „Amadee 18“ kostete rund 1,5 Millionen Euro. Die Ergebnisse fließen in die internationale Marsforschung ein.

dpa