Schönheitswettbewerb ermittelt „Miss WM“

Jede Kandidatin vertrete am Freitag (8. Juni, 20.00 Uhr) bei dem Schönheitswettbewerb in Rust bei Freiburg ein Teilnehmerland der Fußball-WM, teilten die Organisatoren am Mittwoch nach einem ersten Treffen der Teilnehmerinnen mit.

Die Siegerin erhalte 3500 Euro. Eine offizielle Funktion bei der Meisterschaft habe sie nicht. Deutschland werde durch die amtierende „Miss Germany“, Anahita Rehbein (23) aus Stuttgart, vertreten.

Die Frauen im Alter von 18 bis 33 Jahren präsentieren sich bei dem Schönheitswettbewerb im Europapark in Rust zunächst im Trikot der Fußball-Nationalmannschaft ihres Landes, später dann im Abendkleid und in Badebekleidung. Sie müssen in dem Land, das sie vertreten, geboren sein oder die entsprechende Staatsangehörigkeit haben.

Um einen Platz auf dem Laufsteg hätten sich 555 Frauen beworben, sagte Organisator Ralf Klemmer. Der Jury gehören den Angaben zufolge unter anderem Sportreporter Waldemar Hartmann (70), der frühere Fifa-Schiedsrichter Walter Eschweiler (82) sowie Fußballtrainer David Odonkor (34) an. Es ist die fünfte Auflage der Wahl. Schon bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010 und 2014 sowie zur Fußball-WM der Frauen 2011 waren Schönheitsköniginnen gewählt worden, ebenfalls in Rust.

dpa