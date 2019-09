Schwerelosigkeit und Hornhaut – Brad Pitt telefonierte mit der ISS

In einer Telefonschaltung zur Internationalen Raumstation ISS hat Hollywoodstar Brad Pitt sich mit Astronaut Nick Hague über die Schwerelosigkeit und seine Leistung als Astronauten-Darsteller unterhalten. - Foto: AP

Vom Washingtoner Hauptquartier der US-Raumfahrtbehörde NASA sprach der Schauspieler am Montag 20 Minuten mit Hague – und erfuhr Überraschendes.

Weil er in der Schwerelosigkeit auf der ISS nie zu Fuß gehe, sei die Hornhaut unter seinen Füßen quasi komplett verschwunden, berichtete US-Astronaut Hague – stattdessen habe er jetzt Hornhaut an seinen großen Zehen, „weil ich mich ständig mit dem großen Zeh irgendwo festhalte“. Das live auf NASA TV übertragene Telefonat gehörte zu Pitts Werbetour für seinen Science-Fiction-Film „Ad Astra – Zu den Sternen“.

Folgerichtig befragte Pitt den Experten nach seiner Leistung in dem Streifen: „Lasst uns über mich reden – Wie waren wir? Wie war unsere Darstellung der Schwerelosigkeit?“, wollte er wissen. „Es war sehr gut“, antwortete Hague pflichtschuldig. Und auch die Antwort auf Pitts Frage, ob George Clooney im SciFi-Film „Gravity“ oder er selbst in „Ad Astra“ überzeugender gewesen sei, erfolgte ganz nach Wunsch: „Sie waren es. Absolut.“

