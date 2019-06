So denkt Gottschalk über „Wetten, dass..?“

Es ist eine Nostalgie-Veranstaltung, als ob Marcel Reich-Ranicki von den Toten aufersteht und noch mal das “Literarische Quartett„ machte“, sagte der TV-Moderator der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Es gehe dabei „um wohlige Erinnerungen an vergangene Zeiten“, sei aber nichts, was in die Zukunft gerichtet ist.

Social Media immer wichtiger für PR

„Ich habe in einer Zeit Fernsehen gemacht, in der die Weltstars noch Weltstars waren und zudem den Arsch hochbekommen haben, um in einer Halle in Friedrichshafen auf ihr Werk aufmerksam zu machen“, erzählte er dem Blatt. „Heute twittern sie oder machen sich auf Instagram bemerkbar.

dpa