So wird das Fahrrad frühlingsfit

Ein Experte erklärt im Beitrag der Sendung ÖAMTC, wie man Schritt für Schritt das Fahrrad frühlingsfit bekommt. Zuerst sollte man die Luft prüfen, am besten mit einer Luftpumpe mit Manometer. Am Anfang reicht ein Schnellcheck mit der Hand. Danach geht es der Kette zu Leibe. Zu Beginn lässt man am besten die Fahrradkette durch ein altes Tuch laufen, um Reste zu entfernen. Mit einem speziellen Öl wird die Kette schließlich geschmeidig.

Eines der wichtigsten Teile des Fahrrad-Checks sind die Bremsen: Der Videobeitrag zeigt, wie man das am besten überprüft.

stol