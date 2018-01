Sotheby's versteigert Unionjack-Flagge von der Trafalgar-Schlacht

Am meisten Interesse gilt jetzt schon einem Teil der Unionjack-Fahne vom britischen Flaggschiff „HMS Victory“. Das Stoff-Fragment könnte nach Einschätzung der Sotheby's-Experten bis zu 113.000 Euro erzielen.

Versteigert werden sollen bei der Auktion am 17. Jänner auch Liebesbriefe Nelsons an seine Mätresse Lady Hamilton und die Truhe, in der der Nationalheld seinen Grog aufbewahrte.

apa/dpa