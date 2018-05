Stormy Daniels in West Hollywood gefeiert

Pornodarstellerin Stormy Daniels ist am Mittwoch im kalifornischen West Hollywood gefeiert worden.

Die US-amerikanische Pornodarstellerin Stormy Daniels, mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford, ist am Mittwoch im kalifornischen West Hollywood gefeiert worden. An dem zum „Stormy Daniels Day“ erklärten Ehrentag überreichte der Bürgermeister von West Hollywood,John J. Duran, der 39-Jährigen einen symbolischen Schlüssel für die Stadt. Clifford hat nach eigenen Angaben im Jahr 2006 Sex mit Donald Trump gehabt.

Der US-Präsident, mit dem sie in einen Rechtsstreit verwickelt ist, bestreitet die angebliche Affäre. In diesen „politisch turbulenten Zeiten“ habe Clifford Mut bewiesen, die Wahrheit zu sagen, auch im Angesicht von Einschüchterungen und der Bedrohung ihrer Sicherheit, hieß es in einer Mitteilung der Stadt, die sich selbst als „Epizentrum des Widerstands“ bezeichnete. Clifford bedankte sich bei der Zeremonie für die „unglaubliche Ehre“.

