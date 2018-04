Südtirol kocht im Ansitz Kränzelhof

Den ganzen Nachmittag konnten Interessierte den Köchinnen Anna Matscher (Restaurant Zum Löwen, Tisens) und Patrizia Karnutsch Prantl (Bäuerinnen-Referentin für Koch- und Backkurse vom Schrenteweinhof in Lana) beim Kochen über die Schulter schauen. Ein weiterer Stargast des Nachmittags war Heinrich Gastgeiger (So kocht Südtirol), der Kochbücher vorstellte und signierte.

Silvia Fontanive zeigt sich als Moderatorin der Veranstaltung sehr zufrieden: „Es ist toll den zahlreichen Besuchern aus der Umgebung, aber auch den Gästen in einem so prachtvollen Ambiente, Wissenswertes zu lokalen Produkten und zur Südtiroler Küche vorzustellen.“ Während Jutta Tappeiner (Kräutererbe) als Kräuterpädagogin und -expertin die Wirkstoffe von Frühlingskräutern vorstellte, präsentierte Martin Keck der Bäckerei Rabanser das neu entwickelte Schüttelbrot mit Zirbenaroma. Besucher konnte selbst Hand anlegen und im mobilen Backofen ihr eigenes Schüttel- und Paarlbrot herstellen.

Des Weiteren konnten Gäste den frischen Apfelsekt des Sandwiesenhofs und die Weine des Kränzelhofs verkosten.

Nächste Stopps von Südtirol kocht sind am 8. Juni in Kastelruth, 9. Juni in Montiggl, 14. Juni auf dem Ritten, 3. Juli in St. Ulrich. Die Veranstaltung wird von Despar Premium, Mastertent, der Sonntagszeitung Zett, der Küche Niederbacher Gastrotec und der Autonomen Provinz Bozen – Abteilung Wirtschaft unterstützt. Informationen unter Facebook @suedtirolkochtontour.