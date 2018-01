„Südtiroler Wattkönig“: Sieger von Pfitsch und Schnals

In Pfitsch konnten sich kürzlich Max Delueg und Johann Obermüller im Gasthof „Alpenrose“ gegen insgesamt 64 Spielpaare durchsetzen.

Auch im Leos Pub in Schnals fand eine Vorausscheidung des landesweiten Wattturniers statt. Am Ende des Turniers konnten sich Hannes Staffler und Friedrich Rieper aus St. Walburg in Ulten den Sieg sichern.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezial-Bierbrauerei FORST und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.

stol