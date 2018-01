Der Tag des Nachbarschafts-Jodelns wird in Amerika am 30. Jänner gefeiert, genauere Hintergründe sind jedoch unklar. Wie der Name schon verrät, sollte man seinen Nachbarn mit einem kleinen Jodellied ein Ständchen trällern.

Auf diesem Internetvideo, das auf der Seiser-Alm gedreht wurde, ist der lebende Beweis zu sehen, dass nicht nur Menschen die Kunst des Jodelns beherrschen.

