„Tatort“ Weimar: Kiffer verwechselte Polizisten mit Schauspielern

Weil zur Zeit eine „Tatort“-Folge in Weimar gedreht wird, hielt der Mann die Polizisten für Schauspieler. - Foto: shutterstock

„Der Mann schob am Amtsgericht sein Fahrrad direkt an uns vorbei“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Dabei sei der Joint hinter seinem linken Ohr deutlich zu sehen gewesen. Bei der Überprüfung der Zigarette wurde ein Marihuana-Tabakgemisch gefunden.

Polizisten wunderten sich über Dreistigkeit

PDie Beamten hätten sich gewundert „wie man so dreist sein kann“, so die Sprecherin. Der 33-Jährige habe geantwortet, dass er die Beamten wegen des Weimarer „Tatort“-Drehs für Schauspieler gehalten habe. Dem war freilich nicht so – es wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

apa/dpa