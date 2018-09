Til Schweiger will die große Liebe noch einmal erleben

„Aber ich glaube an den Mumpitz einfach nicht.“ Er wünsche sich sehr, „dass ich die große Liebe noch einmal erlebe“.

Der Schauspieler und Regisseur hat 4 Kinder mit seiner Ex-Frau Dana, mit der er von 1995 bis 2014 verheiratet war. Auch über das Thema Älterwerden äußert sich Schweiger. „Es gibt schon Tage, an denen ich morgens vor dem Spiegel stehe und denke: “Hey, bist du alt geworden.„“ Allerdings sei er mit seinem Aussehen „sehr, sehr zufrieden“. Auch gefalle er sich selbst als „Tatort“-Kommissar Tschiller besser als früher in der „Lindenstraße“: „Ich war ja ein Bubi, sah mit 27 aus wie 17.“ Demnächst ist Schweiger in der Komödie „Klassentreffen 1.0“ im Kino zu sehen.

apa/dpa