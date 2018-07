Tom Cruise springt an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts

In Deutschland startet der Spionage-Thriller um den Agenten Ethan Hunt am 2. August. Wie in vielen früheren Filmen übernahm Cruise (56) die meisten Stunts selbst. Für „Fallout“ führte er einen sogenannten HALO-Sprung aus – eigentlich etwas für militärische Spezialeinheiten. Dabei stürzt sich ein Fallschirmspringer aus großer Höhe herab, zieht seine Reißleine aber erst knapp über dem Boden („High Altitude, Low Opening“).

Für eine andere Szene überwand Cruise die Kluft zwischen 2 Häusern mit einem gewagten Satz – dabei verletzte er sich am Knöchel.

dpa