Tom Kaulitz und Heidi Klum sprechen über Kennenlernen und Hochzeit

Zwillingsbruder Bill erklärte, er habe die Chemie zwischen den beiden direkt gespürt: „Das hat man eigentlich sofort beim „Hallo"-sagen gemerkt. Das war Liebe auf den Blick auf jeden Fall.“ Er habe so etwas vorher nicht für möglich gehalten, meinte Tom: „Das ist total schön.“

Klum und Kaulitz haben im Dezember ihre Verlobung bekanntgegeben. Auf möglichen Nachwuchs angesprochen, sagte der 29-Jährige zu Markus Lanz: „Das sage ich dir nicht.“

Einen Tag zuvor hatte die „Germany's Next Topmodel“-Moderatorin über ihre Hochzeitspläne gesprochen. „Wir sind beide Deutsche. Das wird sehr organisiert und pünktlich ablaufen“, sagte Klum am Rande der New Yorker amfAR-Gala dem Portal „ET Online“. Sie hätten bereits ein Datum gefunden. „Ich war 2 Mal verheiratet und hätte nie gedacht, ein drittes Mal Ja zu sagen“, sagte sie dem US-Sender „Access“. „Aber ich mache es.“

dpa