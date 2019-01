Traumberuf: Maskenbildner

Doch ihr Berufswunsch ist Neuland in Österreich – erst seit Juli vergangenen Jahres gibt es diesen Lehrberuf. Früher gab es die Ausbildung nur in Deutschland. Alternativ ließen sich die Interessierten als Friseure ausbilden und wurden schließlich am Theater selbst angelernt.

Lehrling Pia plaudert im Beitrag der Sendung „Tirol Heute“ aus dem Nähkästchen.

stol