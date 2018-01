US-Motorsport-Legende Gurney gestorben

Mit einem letzten Lächeln auf seinem hübschen Gesicht sei er ins Unbekannte losgefahren, hieß es in einem Statement seiner Frau Evi, der Familie und seinen „All-American-Racers“-Teamkollegen, aus dem auf der Nascar-Homepage zitiert wurde. Gurney gilt seit seinem Sieg in LeMans 1967 auch als Erfinder der Champagner-Dusche.

In der Formel 1 trat Gurney von 1959 bis 1970 an, er absolvierte in dieser Zeit 86 Rennen. Viermal konnte er gewinnen, dreimal startete er von der Pole Position. Insgesamt fuhr Gurney 19 Podestplätze ein. Er startete unter anderem für Ferrari, Porsche und Brabham.

dpa